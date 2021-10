European Open: Xavier Malisse se hisse dans le dernier carré du double

Xavier Malisse et Lloyd Harris se sont qualifiés pour les demi-finales du double de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, jeudi dans une Lotto Arena toute acquise à la cause du Courtraisien, sorti de sa retraite pour jouer le double du tournoi anversois en compagnie du Sud-Africain, dont il es le coach.

Malisse et Harris se sont imposés 6-4, 3-6 et 10/7 dans le super tie-break face aux têtes de série N.1, le Ivan Dodig et le Brésilien Marcelo Melo. La rencontre a duré 1h09.