Podcast: le récit de nos envoyés spéciaux en Syrie et en Irak

Deux de nos journalistes se sont rendus il y a quelques jours en Syrie et en Irak en reportage. Ce podcast vous explique quels étaient les objectifs du voyage et comment il s’est organisé.

Le 17 octobre dernier, la ville syrienne de Raqqa célébrait les quatre ans de sa libération du joug du groupe terroriste Etat islamique. A cette occasion, Louis Colart, journaliste au service société, et son photographe, Pierre-Yves Thienpont, se sont rendus sur place. Dans ce podcast, Louis revient sur son ressenti et ses impressions mais aussi sur la préparation et l’organisation d’un tel voyage.