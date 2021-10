Une Troisième Guerre mondiale sur Taïwan? «Washington affiche son soutien à Taipei pour éviter un passage à l’acte de Pékin»

Depuis le 1er octobre, fête nationale chinoise, plus de 150 avions militaires chinois, un record, ont pénétré dans la zone aérienne de défense de Taïwan. Une façon pour Pékin de rappeler que « la réunification » de la Chine et de Taïwan « devra être réalisée et le sera », comme l’a répété le 9 octobre Xi Jinping. Le lendemain, lors de la fête nationale taïwanaise, c’est Tsai Ing-wen, la présidente, qui alertait le monde : face « à la montée de l’autoritarisme », l’île est « en première ligne de défense de la démocratie ». Et son ministre de la Défense précisait que, « pour l’armée, la situation actuelle est la plus sombre depuis plus de 40 ans ».