L’avenir du plateau du Heysel crispe aussi la majorité bruxelloise

Autre sujet de friction au sein de la majorité régionale : l’avenir du plateau du Heysel. Et là, c’est (plutôt) par les écologistes que la crispation arrive. Voilà près de quinze ans que la Ville de Bruxelles dessine le renouveau du site autour de la construction de deux centres, l’un commercial (Neo 1) et l’autre de congrès (Neo 2), négligeant la rénovation des Palais des expositions et du stade Roi Baudouin, vieillissants. En 2014 et 2018, des contrats ont finalement été signés avec des investisseurs privés, pour les développements immobiliers et de loisirs. Dont coût : 320 millions, à charge (égale) de la Ville et de la Région.