175 ans plus tard, les libéraux réunis: un air de famille

Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert, MR et VLD, se rejoignent ce vendredi au Heysel pour fêter les 175 ans de la création du parti libéral belge. La famille réunie ? Pas si vite. Hervé Hasquin et Jean Faniel recadrent…

Les familles politiques en Belgique sont une histoire ancienne, qui se confond avec celle de l’Etat unitaire, mais enfin, il faut bien constater que ces deux-là ne se séparent plus, ils ressusciteraient les morts : en tournée en Wallonie, en conférence en Flandre, en interview commune dans les médias, Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert cosignent maintenant une « Lettre à Alexine et Oscar » (ci-contre), célèbrent ce vendredi au Heysel les 175 ans de « la plus ancienne formation d’Europe continentale », devant un aréopage national (osons le terme, soyons fous), européen, plus loin. L’occasion était belle, l’histoire prestigieuse, celle d’un courant politique structurant tout ce temps – avant l’illibéralisme galopant sur le continent, depuis pas longtemps –, on n’oublie pas l’opération de com’. Demandez à Georges-Louis Bouchez.