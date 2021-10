Conférence League: l’AS Rome de Mourinho atomisée 6-1 par les Norvégiens de Bodo/Glimt

Au retour des vestiaires, Mourinho a effectué trois changements et c’est le début de la débandade avec un troisième but adverse qui est tombé à la 52e. Le coach portugais lançait alors deux autres joueurs à l’heure de jeu pour tenter d’inverser la tendance, mais rien n’y fait. Bodo/Glimt a ajouté trois buts de plus et a porté le score final à 6-1. L’attaquant norvégien Erik Botheim était particulièrement prolifique dans cette rencontre avec deux buts et trois assists.