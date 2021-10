Mondiaux de cyclisme sur piste: le Belge Tuur Dens décroche la médaille d’argent du scratch

Dens particpe à son premier championnat du monde élite en scratch à Roubaix et s’est immédiatement fait remarquer par une attaque avec un concurrent autrichien. Cependant, cette tentative n’est pas allée loin. Dans le final, cependant, Dens était à nouveau en excellente position pour le sprint final, dans lequel seul Grondin a réussi à le battre. Le Britannique Rhys Britton a pris le bronze, l’Italien Elia Viviani a terminé en neuvième position.

Le Brabançon flamand de 21 ans a également participé aux qualifications de la poursuite par équipe mercredi, est monté sur le podium de la course scratch lors des deux derniers championnats d’Europe espoirs (U23). Il a remporté le bronze l’an dernier à Fiorenzuola, en Italie, et l’argent à Apeldoorn, aux Pays-Bas, plus tôt cette année.