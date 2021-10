Coronavirus: une quatrième vague de nouveaux cas que la vaccination doit dompter

Le nombre de nouveaux cas dépasse déjà le pic de la troisième vague. Politiques et experts misent sur l’efficacité du vaccin et l’application renforcée des gestes barrières pour éviter la vague hospitalière.

Déjà 6.466 nouveaux cas recensés sur la journée du 18 octobre (alors que le comptage officiel n’est pas terminé). Si l’on se focalise sur ce seul indicateur, la Belgique est clairement confrontée à une quatrième vague. On vient en effet de dépasser le pic de la troisième vague et ses 6.333 cas identifiés le 22 mars dernier. Il faut remonter près d’un an en arrière (12 novembre 2020), lors de la deuxième vague, pour trouver autant de personnes testées positives sur une même journée. Et impossible de se réfugier derrière l’argument du nombre de tests : on ne teste pas plus aujourd’hui que lors de la troisième vague. C’est bien la transmission du virus qui a repris du service.