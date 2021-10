L’Otan entame le douloureux bilan de ses vingt ans de guerre en Afghanistan

L’organisation est déjà pressée de fourbir de grands projets pour l’avenir. Mais un début d’introspection est quand même en cours sur la Bérézina afghane. Reste à voir quelles en seront les conclusions. « On s’est laissé embarquer », constate, dépité, un diplomate européen.

Rengagez-vous !, qu’il disait… le secrétaire général de l’Otan. Jens Stoltenberg prévient : « Nous ne devrions pas tirer la mauvaise conclusion sur l’Afghanistan et penser que les alliés de l’Otan et l’Otan ne devraient plus jamais s’engager dans des opérations militaires pour lutter contre l’extrémisme, ou le terrorisme ».

Les Alliés ont déjà les yeux rivés sur le futur. Ils fourbissent de nouveaux plans de défense opérationnels. Etablissent de nouveaux objectifs en matière de capacités. Préparent un nouveau concept stratégique. Un nouvel accord de coopération avec l’Union européenne est en vue. Des investissements sont prévus dans de nouvelles technologies militaires « de rupture ». Un nouveau défi entre dans le collimateur de l’Alliance : l’activisme militaire chinois. Et un nouveau sommet des chefs d’Etat se prépare avec l’Américain Biden, fin juin prochain, à Madrid.