Diego Schwartzman écarte «Marathonman» à Anvers

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Diego Schwartzman, 29 ans, et Andy Murray, 34 ans, ne s’étaient encore jamais affrontés malgré tant de tournois partagés ensemble. La lacune est désormais comblée à Anvers, et on peut dire que pour cette première fois, le petit Argentin est venu, a vu et a vaincu !

Au terme d’un huitième de finale où on a pensé, un moment, qu’Andy Murray allait enfin vivre un match tranquille, après avoir dû batailler 3h44 pour éliminer Frances Tiafoe mardi, et que le score indiquait 4-1 en sa faveur. Mais si l’Écossais n’avait encore jamais défié la « pulga » de Buenos Aires, il a pu constater que s’il y a bien un autre joueur, que lui, qu’il ne faut jamais enterrer sur le circuit, c’est bien ce diable de Schwartzman.