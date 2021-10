Les Red Flames surclassent le Kosovo et prennent la tête du groupe F (7-0, vidéo)

Comme dans le même temps, la Pologne et la Norvège n’ont pu se départager (0-0), les Red Flames prennent la première place du groupe grâce à une meilleure différence de buts. Elles possèdent 7 points avant de se rendre mardi (19h00) en Norvège qui possède aussi 7 points. La Pologne est 3e (5 pts). L’Albanie, vainqueur 5-0 de l’Arménie, est 4e (4 pts), le Kosovo 5e (1 pt) et l’Arménie 6e et dernière (0 pt).

Les joueuses de Ives Serneels se sont d’emblée mises à l’abri. Une tête de Vanhaevermaet (2e) suivie d’une autre de Cayman (9e) et une percée de Wullaert (16e) avaient porté le score à 3-0 après un gros quart d’heure de jeu. La rencontre à sens unique, face à la 115e nation mondiale se solda par deux autres buts signé De Caigny (28e) et Vanhaevermaet (36e), sur des assists de Cayman (5-0). Nicky Evrard, titularisée dans le but, n’avait rien à faire, mais elle allait s’illustrer à la 42e sur un penalty concédé par Philtjens pour une faute de main. Elle repoussa joliment l’envoi de Shala quand l’arbitre décida de faire tirer à nouveau la faute. Shala plaça exactement le ballon au même endroit et Evrard se détendit de la même manière pour écarter le ballon.