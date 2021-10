Sommet européen: les 27 évitent la confrontation sur la Pologne, mais n’obtiennent «pas grand chose», selon Alexander De Croo

Jeudi soir, de nombreux dirigeants européens ont exprimé leurs vives inquiétudes à leur pair polonais, dont le Tribunal constitutionnel remet en cause la primauté du droit européen sur le droit national.

Une dizaine de chefs d’Etat ou de gouvernement de l’UE auraient exprimé leurs vives inquiétudes à leur pair polonais, Mateusz Morawicki, jeudi soir, rappelant que lorsque l’on n’est plus d’accord avec les règles du jeu, one ne peut pas contester l’arbitre. Le Tribunal constitutionnel polonais a remis en cause il y a quelques jours la primauté du droit européen sur le droit national, mettant à mal la « confiance mutuelle », auraient dit certains d’entre eux.

« Qu’est-ce qu’on a obtenu ? Pour le dire de manière directe, pas grand-chose. Je pense que c’est bien que la dicussion ait eu lieu, c’est important que l’on ait montré qu’il y a énormément de soutien à la Commission dans sa démarche. Et c’est le rôle d’une discussion comme celle-ci au sein du Conseil de donner une direction à la Commission », a expliqué en conférence de presse le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Et de rappeler qu’en général, dans le passé « ces discussions n’avaient pas lieu ».