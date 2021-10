Europa League: troisième succès pour Lyon et Denayer qui renversent le Sparta Prague

Lyon, avec Jason Denayer pendant toute la rencontre, s’est fait peur mais l’a emporté 3-4 à Prague face au Sparta. Les Tchèques menaient de deux buts grâce à Lukas Haraslin (4e et 19e) mais les Lyonnais montraient du caractère et retournaient la situation, des buts de Karl Toko-Ekambi (42e et 88e), Houssem Aouar (53e) et Lucas Paqueta (68e). Le but de Ladislav Krejci arrivait trop tard (90e+6). Au classement, les Lyonnais comptent 9 points sur 9 et trônent en tête du groupe. Le Sparta est deuxième avec 4 unités. Les Rangers remportent leurs trois premiers points de la compétition grâce à leur victoire 2-0 face à Brondby. Les Danois sont derniers avec 1 point.