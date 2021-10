Europa League: première titularisation et victoire pour Mertens, Januzaj aussi vainqueur

Titulaire avec Naples pour la première fois depuis le 22 avril et sorti à la 72e minute, Dries Mertens a assisté du banc aux buts de Lorenzo Insigne (76e), de l’ancien-carolo Victor Osimhen (80e) et de Matteo Politano (90e+5) qui ont permis aux Napolitains de venir à bout du Legia Varsovie 3-0.

Naples compte désormais 4 points et pointe à la deuxième place derrière le Legia, 6 points, qui perd ses premiers points et encaisse son premier but dans cette phase de poules. Leicester a battu le Spartak Moscou 3-4 mercredi et compte 4 points. Les Moscovites ferment la marche avec 3 unités.

Yorbe Vertessen (56e) et Eliot Matazo (69e) sont tous deux entrés au jeu lors de la victoire des Monégasques aux Pays-Bas face au PSV (1-2). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Myron Boadu (20e) et Cody Gakpo (59e) avant que Sofiane Diop ne délivre les siens (89e). Au classement, Monaco est en tête avec 7 points, le PSV est troisième avec 4 unités.