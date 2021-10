Météo: risque d’averses ce vendredi avant un week-end plus sec

Ce vendredi, le soleil matinal sera progressivement remplacé par un ciel plus nuageux avec quelques faibles pluies en cours d’après-midi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud du pays, le temps devrait rester sec toute la journée. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest s’orientera à l’ouest en redevenant modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort d’ouest à nord-ouest. Les pointes pourront atteindre 60 km/h ou parfois un peu plus.