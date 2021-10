Samsung SDI et Stellantis vont produire des batteries électriques aux Etats-Unis

Les deux entreprises vont créer un "organisme de production conjoint" aux États-Unis pour produire des "cellules et modules de batteries pour véhicules électriques", a annoncé Samsung SDI. La production commencera en 2025 et elle alimentera usines automobiles de Stellantis au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Avec cet accord, Stellantis a "sécurisé sa capacité de production" pour atteindre son objectif de porter les véhicules électriques à 40% de ses ventes aux Etats-Unis d'ici 2030, selon le communiqué de Samsung SDI.