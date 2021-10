F1: Max Verstappen et Lando Norris sont les chouchous des fans, devant Lewis Hamilton

Le Néerlandais et le Britannique ont été désignés pilotes préférés des fans selon un sondage.

Le Néerlandais de Red Bull, âgé de 24 ans, compte six points d’avance sur Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde, avant le Grand Prix des États-Unis prévu dimanche à Austin (Texas). Il recueille 14,4 % des voix chez quelque 167.000 fans répartis dans 187 pays, interrogés dans un grand sondage, réalisé par Nielsen Sports pour le compte de la Formule 1.

Max Verstappen, actuel leader du championnat du monde, est le pilote le plus apprécié des fans de Formule 1, devant les Anglais Lando Norris et Lewis Hamilton, selon un sondage qui place McLaren au premier rang des écuries les plus populaires.

S’il est logiquement en tête des suffrages aux Pays-Bas, Verstappen est aussi le plus plébiscité aux États-Unis et au Japon, et chez les 25-34 ans.

Son dauphin est un invité surprise : Lando Norris (13,7 %). Le pilote britannique de McLaren est très populaire auprès des jeunes (16-24 ans) et des femmes, sans avoir encore remporté de GP de F1.

Sur la 3e marche du podium se trouve Hamilton, qui était le plus populaire lors du dernier sondage de ce type effectué en 2017. Lui qui bénéficiait de plus 20 % des suffrages exprimés, à l’époque, chute à moins de 13 %, même si sa fan-base reste solide chez les Britanniques, les Brésiliens et les Canadiens.

Côté Français, Pierre Gasly (AlphaTauri) est à la 10e place, alors que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) est 5e.

S’agissant des équipes, McLaren arrive en tête du sondage avec 29,5 %, soit presque deux fois plus qu’en 2017, raflant la moitié des voix auprès du public féminin. L’écurie est en tête dans toutes les régions du monde sauf l’Asie-Pacifique qui plébiscite Red Bull.

Longtemps plébiscitée par les fans, Ferrari est désormais 3e, passant de 32 % des voix en 2017 à 18 % en 2021. C’est mieux que Mercedes, seulement 4e avec 11,9 % des suffrages, contre 16,2 % lors du dernier sondage. Signe que la domination de la marque allemande, septuple championne du monde des constructeurs, a lassé de nombreux fans de F1… jusqu’à l’arrivée au sommet de Verstappen.

Plus globalement, la Formule 1 a accru sa popularité auprès des jeunes et des femmes. L’âge moyen du sondé est en effet de 32 ans, contre 36 en 2017, la participation des femmes ayant quant à elle presque doublé pour atteindre 18,3 %. De plus, 34 % des personnes interrogées suivent la F1 depuis moins de cinq ans.