L’acteur Alec Baldwin tire à balles réelles sur un tournage: un mort et un blessé

L’acteur Alec Baldwin a tué jeudi par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu’il était en train de tourner dans l’Etat américain du Nouveau-Mexique, a annoncé la police locale.

La femme, âgée de 42 ans, a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital voisin mais « a succombé à ses blessures », tandis que la seconde victime, un homme du même âge, a été admise en soins intensifs, indiquent les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué. D’après le site people TMZ, il s’agit du réalisateur du film et il serait hors de danger.

Halyna Hutchins.

Selon les enquêteurs, qui se sont rendus sur place, le drame semble lié à une arme à feu servant d’accessoire sur le tournage qui a été actionnée lors d’une scène du film.

« Les enquêteurs cherchent à savoir quel type de projectile a été tiré et comment », explique le communiqué, qui ne précise le nombre de tirs. « Rust » est un western écrit et réalisé par Joel Souza, avec Alec Baldwin comme co-producteur et dans le rôle d’un hors-la-loi, Harland Rust, qui vient en aide à son petit-fils de 13 ans condamné à la pendaison pour un meurtre.

D’après un journaliste de CBS, aucune charges n’a été retenue contre l’acteur.