NBA: Stephen Curry prend feu pour battre les Clippers, Miami giffle Milwaukee (vidéos)

Cette claque infligée à Milwaukee est la deuxième plus large victoire de l’histoire de l’équipe floridienne, après les 43 points passés aux Clippers un soir de 1994.

C’est le dernier planté à moins d’une minute du terme qui a donné un suffisant matelas aux Warriors même si, en face, Paul George (26 pts, 11 rbds, 6 passes) a longtemps entretenu le suspense, en l’absence de Kawhi Leonard, blessé pour de longs mois (genou) et de Nicolas Batum, pour raisons personnelles.

Tyler Herro a été le plus prolifique du Heat avec 27 points en 24 minutes (6 rbds, 5 passes). Bam Adebayo (20 pts, 13 rbds), Jimmy Butler (21 pts, 6 passes) ont largement contribué aussi face à des Bucks en panne offensivement, à l’image de Giannis Antetokounmpo (15 pts à 4/11 aux tirs, 10 rbds).

En Géorgie, le duel à distance entre les stars Trae Young (19 points, 2 rebonds, 14 assists) et Luka Doncic (18 points, pour 11 rebonds et 7 assists) était alléchant, mais de la large victoire d’Atlanta sur Dallas pour la première de Jason Kidd dans le costume de coach (113-87), on retiendra surtout la performance collective impressionnante des Hawks.