Coronavirus: un sous-variant de 10 à 15% plus contagieux, ce que l’on sait

Un nouveau variant du coronavirus a été découvert dans plusieurs pays d’Europe. Plus contagieux que le variant delta, il fait craindre une transmissibilité encore plus forte.

Un enfant de 11 ans en provenance d’Europe était porteur du sous-variant. Il a été identifié à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et a été mis en quarantaine, précise la même source, soulignant qu’aucun autre cas n’a depuis été identifié.

L’émergence de ce nouveau variant malgré la très forte contagiosité du delta (ce dernier a tendance à écarter les nouvelles souches) fait craindre une transmissibilité encore plus forte. Les premières études font état d’une contagiosité supérieure de 10 à 15 % à celle du variant delta. Selon le Financial Times, qui cite François Balloux, directeur de l’institut de génétique de l’UCLouvain, ce sous-variant serait la souche la plus contagieuse depuis le début de la pandémie.

Egalement au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique indiquait « surveiller de très près » ce nouveau sous-variant se propageant également au Royaume-Uni.

Israël a été un des premiers pays à lancer en décembre 2020 une campagne de vaccination qui a permis de réduire les contaminations, mais la propagation du variant delta et la levée des restrictions ont favorisé l’émergence d’une nouvelle vague de contamination, à laquelle le gouvernement a tenté de répondre en lançant une campagne pour une troisième dose de vaccin.