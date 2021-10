Max Verstappen refuse de participer à la saison 4 de «Drive to Survive»: «Ils ont inventé des rivalités qui n’existent pas»

Coup dur pour la série « Drive to Survive », qui va devoir faire sans la participation de Max Verstappen, à la lutte avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde, pour sa 4e saison.

Pour cause, le pilote néerlandais dénonce des exagérations, qui ne sont pas fidèles à la réalité. « Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité [de la F1] aux États-Unis », a-t-il déclaré à Associated Press. « Mais de mon côté, en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie. Ils ont inventé des rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie, et je n’ai plus donné d’interview parce qu’il n’y a en fait rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire dans la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles », a-t-il poursuivi.