Ces lacs de l’Eau d’Heure qui sont au cœur de la relance wallonne

Le vent d’octobre n’a pas encore soufflé toutes les feuilles jaune orange qui continuent à s’accrocher aux arbres avant l’offensive hivernale, donnant aux berges et aux lacs en arrière-fond cet air automnal digne d’un paysage canadien. Pourtant, l’endroit n’est qu’à une trentaine de kilomètres de Charleroi, une cinquantaine de Namur. Longtemps réservés aux Carolos, qui s’y rendaient une fois la chaleur de l’été insupportable, les lacs de l’Eau d’Heure ont changé de visage depuis quelques années et l’arrivée de villages de vacances sur les berges du lac de la Plate Taille, amenant résidents néerlandais, flamands et liégeois sur des plates-bandes réservées aux locaux.