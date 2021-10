José Mourinho après avoir subi la plus lourde défaite de sa carrière à Bodo/Glimt: «Voilà pourquoi je joue toujours avec la même équipe»

L’AS Roma a subi une humilitation ce jeudi, sur la pelouse du club norvégien de Bodo/Glimt en Conference League. Battu 6-1, José Mourinho a subi la plus lourde défaite de sa carrière et a encaissé pour la première fois six buts sur le même match. Interrogé après la rencontre, le Portugais, qui avait décidé de faire tourner son équipe, s’est justifié.

« Nous avons perdu contre une équipe qui avait plus de qualité que celle que j’ai mise en place. Maintenant vous savez pourquoi je joue toujours avec les mêmes joueurs », a déclaré le Special One, déçu de la prestation de son équipe.