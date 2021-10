Deloitte Belgium entend recruter 1.500 nouveaux collaborateurs

Il s’agit du recrutement le plus ambitieux jamais envisagé par le cabinet de services professionnels, motivé par sa croissance et la reprise post-covid.

Parmi les employeurs qui donnent raison aux indicateurs attestant de la relance, Deloitte Belgium occupe assurément une place de choix. Le cabinet d’audit et de services professionnels entend engager pas moins de 1.500 collaborateurs au cours de l’année à venir. Il s’agit de son plan d’embauche annuelle le plus ambitieux jamais envisagé. Des ambitions motivées par une volonté de participer à la reprise rapide et durable de l’économie belge post-covid, mais surtout par sa croissance personnelle.