Sébastien Ogier fera ses débuts en endurance avec Toyota en novembre

Le Français Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes, fera ses débuts en endurance au volant d’une Toyota lors du « rookie test » à Bahreïn le 7 novembre, a confirmé l’équipe japonaise vendredi.

« Comme tout le monde le sait, courir en endurance dans l’avenir est un rêve pour moi et le test de Bahreïn est important pour en apprendre plus sur la voiture et sur mon propre niveau », a commenté Ogier dans un communiqué. « C’est un grand défi et je travaille dur pour être prêt, mais j’ai vraiment hâte. »