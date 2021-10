Coronavirus: les non-vaccinés plus à risque d’infections et d’hospitalisations

Ce sont principalement des personnes non vaccinées qui sont infectées par le coronavirus et qui ont été récemment hospitalisées. C'est ce qu'a déclaré Pedro Facon, commissaire de Corona, vendredi lors du point de presse hebdomadaire de Sciensano, où il a présenté un rapport.« Chez les personnes de moins de 65 ans, nous observons des taux d'infection quatre à dix fois plus faibles chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées. »

