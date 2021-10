Prenez le contrôle de votre vie

Chaque Belge devrait disposer d’un lieu sûr pour stocker ses documents les plus importants, sans devoir s’inquiéter des conséquences d’un événement imprévu. C’est dans cette optique que FEDNOT, la Fédération belge du notariat a conçu IZIMI, un coffre-fort numérique permettant de conserver en toute sécurité vos documents et données en les stockant sur un espace digital localisé en Belgique, donc protégé par le RGDP, le règlement européen sur la protection des données.

Un jeu d’enfant

Ce service gratuit d’intérêt général, proposé en première mondiale par le notariat belge, vous permet de créer votre propre environnement pour stocker, organiser et partager gratuitement et de façon sécurisée les informations importantes et confidentielles de votre vie. Il suffit d’un ordinateur et d’un lecteur de carte ID ou, plus facile encore, de se connecter via itsme sur le site www.izimi.be/fr pour ouvrir votre coffre personnel. Sur la page d’accueil, une courte vidéo vous explique la marche à suivre mais comme le précise le notaire Philippe Bosseler, l’un des initiateurs du projet, « il suffit d’une minute trente pour ouvrir votre coffre ».

Stocker quoi et comment ?

D’abord tous vos actes notariés. Ceux qui ont été passés depuis 2014 se trouvent déjà sur le site notarial sécurisé naban.be qui ne leur donne accès qu’à vous pas même à votre notaire. Un onglet permet de les importer facilement sur IZIMI. A terme, la plateforme permettra également d’importer d’autres documents certifiés ou, mieux, de les faire certifier en ligne par votre notaire. Ensuite, vous pouvez stocker jusqu’à 1 GB de documents, quels qu’ils soient, en les classant dans toute une série de dossiers préexistants : informations personnelles, logement, vie professionnelle, santé, immobilier, famille, possessions, finances, autres. Si vous en stockez beaucoup, un système de filtres et de mots-clés vous permet de tout retrouver facilement. Avec un tel système, plus moyen d’égarer un document important. Et bien sûr, vous pouvez y accéder de partout, du moment que vous disposiez d’une connexion.

Partager vos données

Nul autre que vous n’a accès à votre coffre virtuel. Mais celui-ci vous permet de partager tout ou partie de vos données avec les personnes de votre choix (conjoint.e, enfants, personne de confiance…) dès lors qu’elles sont inscrites sur IZIMI. Sur la plateforme, il suffit de les ajouter dans vos contacts pour ensuite pouvoir partager un ou plusieurs documents avec eux, d’un simple clic sur le lien « partager » accessible à partir de chaque document. Un historique permet ensuite de tracer tous les mouvements liés à vos données et d’attester, le cas échéant, le téléchargement par un tiers du document que vous vouliez lui envoyer, à date et à heure. De façon, encore une fois, totalement fiable et sécurisée, contrairement à un envoi par e-mail. A terme, le souhait des notaires est de pouvoir permettre le partage sécurisé de documents avec les secrétariats sociaux, les banques, les assureurs ou les médecins, notamment. Imaginez l’intérêt de pouvoir fournir aussi facilement votre fiche de paie à votre banquier pour obtenir un prêt ou recevoir un certificat médical sans devoir vous déplacer…

Et en cas de décès ?

Que deviennent toutes ces données accumulées au fil du temps si vous venez à disparaître ? « Votre coffre étant lié à votre numéro de registre national, IZIMI sera automatiquement averti de votre décès et le bloquera pendant deux ans, précise Me Bosseler. Pour pouvoir y accéder, vos héritiers ou les personnes spécifiques que vous aurez désignées dans IZIMI devront obtenir une attestation d’hérédité, comme cela se passe pour un coffre bancaire. » Les notaires ont bien entendu prévu d’être proactifs pour avertir eux-mêmes les ayants-droits du défunt. Mais si personne ne s’est manifesté après 2 ans, le coffre est détruit pour ne pas tomber dans le domaine public.

N’attendez plus : créez dès aujourd’hui votre coffre-fort virtuel sur www.izimi.be