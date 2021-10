Blessé à la cheville, Romelu Lukaku devrait être absent jusqu’à la prochaine trêve internationale

Selon The Times, l’attaquant des Diables rouges devrait manquer deux à trois semaines de compétition.

Sorti sur blessure face à Malmö en Ligue des champions, Romelu Lukaku en sait désormais plus sur la durée de son indisponibilité. C’est en tout cas ce qu’annonce le média britannique The Times, qui précise que le Belge, touché à la cheville, devrait manquer entre deux et trois semaines de compétition, ce qui le rendrait indisponible jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Reste à voir s’il sera en mesure ou non d’accompagner les Diables pour affronter l’Estonie et le pays de Galles les 13 et 16 novembre prochains.