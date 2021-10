Docks Bruxsel sort la tête haute de la crise covid et fête ses cinq ans avec optimisme

Mathias Blot estime que la conception moderne du centre en "rues ouvertes" avec une aération naturelle a contribué au maintien de son attractivité pendant la pandémie. "On a eu, grâce au covid finalement, un ancrage local qui s'est agrandi", ajoute-t-il. "Des gens qui vivent à proximité ont visité le centre de façon plus régulière et sont devenus des clients réguliers pour une série de produits parce qu'ils ont pris des habitudes".

Les loyers ont été suspendus pendant les périodes de fermeture liées au confinement. L'enrichissement des marques a de plus permis d'afficher une image active dans une période plutôt morne. Depuis mars 2020, Docks Bruxsel a signé avec les enseignes Action, Courir, Belchicken, Black&White Burger, Dunkin Donuts, Go Fish, Hawaïan Poke Bowl, Lovisa, Macao Fashion, O'tacos et You Wok.