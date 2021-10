Steven Van Gucht sur les chiffres du coronavirus: «La quatrième vague est là»

Au cours des trois derniers jours, plus de 100 personnes par jour ont été admises à l’hôpital. Les hospitalisations suivent les infections avec un peu de retard et vont donc continuer d’augmenter dans les prochains jours.

Après un plateau de six semaines, l’épidémie augmente maintenant rapidement. La quatrième vague est là. On constate une croissance explosive du nombre d’infections, dans tout le pays et à tous les âges. Tel était le message du virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de presse de Sciensano vendredi.

Tous les indicateurs dans le rouge

Entre le 12 et le 18 octobre, on a enregistré une moyenne de 3.626 infections par jour dans notre pays, soit 59 % de plus qu’une semaine auparavant. Lundi 18 octobre, 6.533 nouvelles infections ont été enregistrées, ce qui constitue un nouveau record quotidien pour 2021. Un tel niveau se situe à partir d’octobre 2020 et de la deuxième vague.

Au cours des trois derniers jours, plus de 100 personnes par jour ont été admises à l’hôpital. Les hospitalisations suivent les infections avec 1 à 2 semaines de retard et vont donc continuer d’augmenter dans les prochains jours. Si la tendance actuelle se poursuit, le taux d’occupation du service de soins intensifs pourrait doubler, pour atteindre 400 à 500 patients. Il y a maintenant 1.032 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux (+30 %), dont 230 (+19 %) sont en soins intensifs.