Vincent Kompany: «Le moment idéal pour remettre les pendules à l’heure»

50e match en Pro League. « Mon 50e match en Pro League comme T1, dimanche ? Ce n’est pas le moment de faire mon bilan mais je soulignerais quand même que ces 50 matches comme entraîneur principal, je les aurai coachés dans la période la plus difficile de l’histoire du RSCA. L’an passé, nous avons aligné l’équipe la plus jeune de la compétition et nous avions en outre les finances à remettre à flot. Nous sommes toujours un peu dans cette période de transition et dans un contexte particulier. Il faut en tenir compte. Mon bilan serait forcément différent si j’avais coaché le noyau qui était celui du Sporting lorsque j’étais joueur. Bruges a aligné une fois beaucoup de jeunes cette saison et ils ont pris 6-1 à Gand. Nous, nous avons fait ça toute la saison passée. Et ensuite, on a même vendu nos meilleurs jeunes. »