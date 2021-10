Coronavirus: il ne faudra bientôt plus de prescription d’un médecin pour se faire tester

Début du mois de novembre, la stratégie de test dans le cadre de la pandémie de coronavirus sera une nouvelle fois adaptée. Toute personne qui se sent malade ne devra plus se rendre chez le médecin pour obtenir une ordonnance en vue d’être testée dans un centre de dépistage, a indiqué vendredi Karine Moykens, responsable de la task force interfédérale testing et tracing.