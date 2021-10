Eurostar teste la reconnaissance faciale à Londres pour remplacer le contrôle des billets

Eurostar demandera à un certain nombre de clients de se soumettre à un contrôle d'identité avant leur voyage depuis leur domicile. Dans la gare de St. Pancras, ils seront alors autorisés à sauter le contrôle des billets et des passeports et un scan de leur visage suffira. Eurostar espère ainsi faire du train une alternative encore plus attrayante au voyage en avion entre Londres et l'Europe continentale.

Une porte-parole d'Eurostar indique que la technologie iProov est utilisée pour le test. Les voyageurs ayant Bruxelles pour destination pourront également participer. Eurostar n'a pas fixé de calendrier pour un éventuel déploiement plus large du système de reconnaissance faciale.