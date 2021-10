Des riverains de Lustin s'opposent au projet d'extension de la carrière Sagrex

Le producteur et fournisseur de granulats de construction Sagrex, qui emploie une dizaine de personnes sur le site de Lustin pour une production annuelle de plus de 400.000 tonnes de grès, entend étendre la carrière. La société tiendra lundi une réunion publique d'information au sujet de son projet d'extension, une étape préalable à la demande de permis.

Une vingtaine de riverains des communes de Profondeville et de Namur, susceptibles d'être impactées par le projet, se sont rassemblés en comité et s'opposent au projet. Ils craignent particulièrement les nuisances que cette extension provoquerait, notamment les poussières, le bruit et les désagréments liés au charroi.