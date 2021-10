«La casa de Babel», la chronique européenne du «Soir»: ici, les affaires des uns sont (parfois) l’affaire de tous

Deux fois par mois, retrouvez la chronique européenne du « Soir » proposée par Elodie Lamer. L’UE, c’est 27 chaises à table, 27 réalités, autant d’intérêts particuliers et d’ambitions pour la maison commune. Un vivier idéal pour les malentendus. Et une bonne raison de les relativiser.

Revenir à un sommet européen après une année et demie de pandémie et de presse non admise, c’est retrouver une salle qui a sa géographie propre. A l’endroit où se tassent les correspondants étrangers, les Belges sont toujours assis à la table la plus proche du bar, en dessous des écrans géants qui diffusent les arrivées des chefs d’Etat et de gouvernement. Les Grecs se réfugient dans les seules salles fermées. On repère les Espagnols à l’odeur des plats qu’ils parviennent à se faire livrer, défiant toutes les lois du périmètre de sécurité qui entoure le bâtiment.

Jeudi soir, une attention particulière était portée à la table des Néerlandais. S’ils bougeaient, c’est que leur Premier ministre, Mark Rutte, allait parler.