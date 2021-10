Chiffres, troisième dose, testing…: le point sur l’épidémie du coronavirus

Depuis lundi, on enregistre en Belgique plus de 6.000 contaminations au Covid-19 par jour. « Les chiffres n’avaient plus été aussi élevés depuis la deuxième vague », a souligné Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus, vendredi lors d’une conférence de presse. « L’augmentation est exponentielle, pour tous les âges et partout. »

Pour Yves Van Laethem, l’augmentation des chiffres coïncide avec « la diminution des précautions prises au niveau des mesures de base depuis début octobre ». « Le fait que l’automne s’installe, qu’on est tous ensemble et qu’on baisse un peu plus encore les mesures de prévention comme le masque : tout cela a dû jouer un rôle » dans la reprise de l’épidémie.

Pour son homologue, Steven Van Gucht « la quatrième vague est là. » Le scientifique flamand a également donné des chiffres concernant les personnes infectées par le corona : 10 % des personnes souffrant de rhumes et 40 % des personnes souffrant de grippe se sont avérées être également infectées par le coronavirus. « Faites le test, c’est le message. »

Changement dans le testing

Au niveau du testing, justement, du changement est prévu. Début du mois de novembre, la stratégie de test dans le cadre de la pandémie de coronavirus sera une nouvelle fois adaptée. Toute personne qui se sent malade ne devra plus se rendre chez le médecin pour obtenir une ordonnance en vue d’être testée dans un centre de dépistage.

Grâce à un nouvel outil, annoncé mercredi par la Conférence interministérielle sur la santé, les personnes qui ne présentent que des symptômes légers pourront évaluer elles-mêmes si un test est nécessaire. « Nous partons du principe que les personnes gravement malades iront de toute façon directement chez le médecin », explique Mme Moykens.

Les personnes qui utiliseront l’outil se verront poser des questions validées scientifiquement. Si le système conclut qu’un test est nécessaire, le patient reçoit un code avec lequel il peut se rendre au centre de testing.

Le vaccin toujours efficace…

Entre le 4 et le 17 octobre, chez les moins de 65 ans et selon les régions, on retrouvait quatre à 10 fois plus de personnes non vaccinées que de vaccinées parmi les nouvelles contaminations au Covid 19, selon des données partagées vendredi par Pedro Facon, commissaire Corona. « Il y a clairement une différence d’incidence entre vaccinés et non vaccinés », a-t-il précisé.

Ce rapport varie en fonction des régions et des tranches d’âge. Pedro Facon a présenté des données concernant 1.000 nouvelles hospitalisations, qui ont été ventilées selon le statut vaccinal des patients, par région et par tranche d’âge. On y retrouve davantage de personnes non vaccinées que de vaccinées parmi les patients hospitalisés. Chez les 18-64 ans, le facteur de différence « peut aller jusque 10 ». C’est le cas en Flandre, avec 10,8 fois plus de non vaccinés que de vaccinés parmi les hospitalisés pour Covid-19 sur cette période.

« Il y a des cas de vaccinés dans les hôpitaux, même si le risque d’hospitalisation quand on est vacciné est beaucoup moins élevé », a encore souligné le commissaire Corona.

… mais la Flandre demande une dose de rappel pour tous

Le gouvernement flamand veut d’ailleurs étendre la troisième dose de vaccin contre le coronavirus à une plus large population, a indiqué à Belga vendredi le cabinet du ministre-président Jan Jambon.

Après les résidents des maisons de repos, les personnes immunodéprimées et les plus de 65 ans, le reste de la population aura donc également la possibilité de recevoir une troisième dose, ou, dans le cas d’un vaccin Johnson & Johnson, une deuxième dose.