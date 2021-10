Climat - Environ 200 jeunes répondent à l'appel de Youth for Climate à Louvain-la-Neuve

"Il est temps d'exiger des mesures à la hauteur du plus grand défi de l'humanité. L'urgence climatique est une réalité et nous n'avons plus le temps pour des demi-mesures. Il n'y a plus le choix", ont notamment insisté les organisateurs à l'adresse du monde politique.

Un monde politique dont l'inaction a été fustigée lors de la manifestation, les intervenants rappelant le décalage entre les objectifs fixés dans l'accord de Paris au terme de la COP21 et la réalité des efforts réalisés six ans plus tard.