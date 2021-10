Le Commissaire au Plan Philippe Donnay est décédé vendredi à l’âge de 46 ans

Agé de 46 ans, Philippe Donnay dirigeait depuis le 1er mai 2014 le Bureau fédéral du Plan, un organe stratégique qui réalise des études sur les questions de politique économique, sociale et environnementale, et dont les prévisions guident souvent les choix du gouvernement. Il intervenait fréquemment dans le débat public et dans les médias, notamment dans Le Soir.

Licencié en économie, Philippe Donnay fait ses premiers pas en 1999 à la banque Degroof au Luxembourg, en qualité de macro-économiste. Cinq ans plus tard, il prend la direction du centre d’études du CDH. À ce titre, il est aussi conseiller économique, financier et budgétaire de la Présidente du CDH, Joëlle Milquet.