A Esneux, les inondations ont scellé le sort des zones d’habitat permanent

Le long des rivières wallonnes, comme l’Ourthe à Esneux, de nombreuses familles vivaient dans des chalets ou des caravanes. Les crues imposent de mettre fin à des situations souvent précaires et dangereuses. Un drame social.

Il pleut sur Esneux. L’automne fait grise mine dans la vallée de l’Ourthe, trois mois après les inondations catastrophiques de la mi-juillet. La petite ville se love au creux d’une boucle de la rivière qui a failli causer sa perte. Après Dolhain, Pepinster et Trooz sur la Vesdre voisine, l’entité d’Esneux-Tilff compte parmi celles qui ont payé le plus lourd tribut aux crues estivales. Quatre personnes ont perdu la vie ici, il faut ajouter à ce terrible bilan un habitant dont on est sans nouvelles.

Dans son bureau de la maison communale, la bourgmestre, Laura Iker (MR), évoque la douleur de toute l’entité : « Moi, je suis une privilégiée, avec quarante ou cinquante centimètres d’eau dans ma maison. Mais parmi la population, le traumatisme est énorme et l’incompréhension totale. L’eau est montée jusqu’au premier étage de nombreuses habitations. Des sinistrés ont trouvé refuge sur les toits. Ce que les gens ont vécu était inimaginable. »