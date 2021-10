Alec Baldwin auteur d’un tir accidentel fatal lors d’un tournage: le 7e Art sous le choc

Alec Baldwin devait tenir le rôle principal de ce western, dont l’histoire tourne autour d’un homicide accidentel.

Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins. Le réalisateur du film Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été admis à l’hôpital avant de pouvoir en sortir quelques heures après, selon un tweet de l’actrice de «Rust» Frances Fisher qui a reçu un SMS du réalisateur.

L’enquête se poursuit

D’après le Hollywood Reporter, citant un porte-parole de la production, il s’agit d’un «accident» impliquant un accessoire devant être chargé à blanc. Les services du shérif ont également indiqué que l’événement semblait lié à une arme servant d’accessoire sur le tournage.

L’enquête se poursuivait vendredi et aucune poursuite n’a été engagée à ce stade, précise le communiqué.

«M. Baldwin a été interrogé par des policiers», a ensuite déclaré à l’AFP le porte-parole du shérif de Santa Fe, Juan Rios. «Il a fait des déclarations et répondu à certaines questions. Il s’est présenté volontairement et a quitté l’immeuble après la fin des interrogatoires. Aucune poursuite n’a été engagée et aucune arrestation n’a été faite.

Le journal local Santa Fe New Mexican a publié des images de M. Baldwin visiblement désemparé, prises sur le parking du tournage après la tragédie. La même source précise que ses reporters ont vu l’acteur en larmes après son interrogatoire par les enquêteurs. Une photographie montre un homme plié en deux, présumé être M. Baldwin.

Grande émotion du 7e Art

« Tout le casting et toute l’équipe sont totalement anéantis par la tragédie d’aujourd’hui, et nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Halyna et à ses proches », a déclaré le porte-parole de la production dans un communiqué. « Nous avons arrêté le tournage du film pour une durée indéterminée et coopérons totalement » à l’enquête.

Dans un communiqué à l’AFP, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien a déclaré que le consulat d’Ukraine à San Francisco travaillait avec la police pour éclaircir les circonstances.

Un communiqué de l’International Cinematographers Guild, cité par Variety, a déploré un événement « bouleversant » et « une perte terrible ».