«Une première mondiale»: la fatigue musculaire mesurée en trois minutes

Ces dernières années, l’analyse des performances, le décryptage des prestations et d’innombrables innovations ont modifié la pratique du sport professionnel. A l’ère des datas ou « données » et de l’analyse en temps réel, les sportifs et leurs encadrements tentent par tous les moyens de mesurer, de comprendre, de prévoir, d’optimiser chaque geste, chaque mouvement ou chaque comportement en compétition et à l’entraînement. Il y a quelque temps encore, le ressenti d’un sportif, à l’écoute de son corps, permettait de prendre certaines décisions. Aujourd’hui, il est devenu essentiel de pouvoir baser ces choix sur des critères beaucoup plus objectifs. C’est en tout cas la promesse faite par Myocene, une jeune entreprise liégeoise qui a développé une solution mesurant la fatigue musculaire.