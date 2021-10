«On est avec toi, Guido»: Pep Guardiola affiche son soutien envers le supporter belge agressé après Bruges-Manchester City (vidéos)

« Nous sommes assez optimistes, car les dernières heures ont montré des améliorations de son état », a expliqué le Catalan. « Bien évidemment, il a tout notre soutien. Nous voulons être présents pour lui ainsi que pour sa famille, et nous souhaitons le revoir au plus vite à l’Etihad Stadium. Mais, au-delà de ça, nous espérons qu’un tel drame ne se reproduise plus. C’est d’ailleurs toujours très dur à comprendre : des gens viennent au stade pour regarder un match de football et prendre du plaisir, puis ce genre d’événements dramatiques se produit… Je sais que Bruges va faire le nécessaire, va mener l’enquête et va trouver les différents responsables de ce drame. »