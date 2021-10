Agressions sexuelles à Ixelles: le bar El café réagit aux accusations

« Nous comprenons et partageons les sentiments de révolte et de colère suscités par les actes d’agressions sexuelles relatés sur les réseaux que nous condamnons fermement. Suite à la nouvelle manifestation qui a eu lieu ce jeudi, nous tenons à rappeler notre soutien total aux victimes. Différentes propositions au bourgmestre ont été faites à notre initiative afin de prévenir ces comportements. Nous sommes actuellement en train de contacter les différentes organisations des manifestations afin de se concerter sur des mesures constructives à mettre en place et ce, dans un climat serein », explique la direction dans un communiqué. « Nous rappelons que l’employé mis en cause a été immédiatement écarté et si ce qui lui est reproché est avéré, nous nous porterons partie civile et espérons qu’une condamnation exemplaire soit appliquée. Nous n’avons jamais été et ne serons jamais complices d’actes de violences faites aux femmes. »

Initiatives analysées

Pour remédier à la situation, le El Café imagine des protèges-verre pour éviter de se faire droguer ou encore des caméras de surveillance derrière le bar, selon La Libre.

Un transfert de barman

Le serveur visé a travaillé au El Café et au Waff : « Là où beaucoup nous ont reproché d’avoir transféré le barman d’un bar à l’autre, ce n’était en rien lié à une volonté de cacher des faits dont nous aurions eu connaissances mais bien en lien avec le fait que l’employé travaillait pour les deux établissements. »