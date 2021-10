Max Richter: «La musique est mon premier langage»

En toutes circonstances, il possède cette même classe intemporelle, ce même calme qui amplifie un peu plus encore la passion avec laquelle il parle de musique et d’art. Présent à Gand en cette fin octobre en tant qu’invité d’honneur la 21e édition des World Soundtrack Awards, événement se déroulant pendant le Festival du film de Gand et mettant à l’honneur la musique composée pour la télé et le cinéma, Max Richter est l’un des compositeurs contemporains incontournables. Tant dans ses projets solos, de sa version revisitée des Quatre saisons de Vivaldi à son colossal Sleep, 8h30 de musique qui interagissant avec la conscience, que dans son travail pour le cinéma ou les séries (Valse avec Bachir, Shutter Island, Ad Astra, Black Mirror, The Leftovers…).