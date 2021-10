Barcelone-Real Madrid et OM-PSG: ce ne sont plus les mêmes Clasicos

Les chocs Barcelone-Real Madrid et OM-PSG n’ont certainement plus la même saveur désormais.

Le principe même d’un Clasico, c’est qu’il ne se démode pas. Encore aujourd’hui, au sein des grands championnats, la résonance à travers le monde d’un Barça-Real n’a certainement pas d’égal. En France, l’appellation d’un Classique hispanisé colle finalement à cette même quête de grandeur pour le PSG et l’OM dont les supporters entretiennent une rivalité éternellement vindicative. Pourtant, de Madrid à Paris en passant par Barcelone et Marseille, l’intérêt et la qualité de ces rendez-vous ont chuté ces dernières années. La faute au rouleau compresseur parisien qui ne boxe plus dans la même catégorie que son ennemi historique, et à la dévalorisation d’une Liga désormais orpheline de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.