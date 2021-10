L’équipe Bahrain Victorius accusée d’avoir utilisé de la Tizanidine

D’abord, il y a les faits. Irréfutables. La formation Bahrain Victorius a été perquisitionnée, avant la dix-huitième étape du dernier Tour de France, par une cinquante de gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp). Depuis, plus rien. Aucun commentaire officiel, d’un côté comme de l’autre. Rien n’a fuité sur les motivations des gendarmes. Reste donc, comme souvent dans ces cas-là, les bruissements, les rumeurs, l’opprobre du coup renforcée et sans autre forme de procès sur Mark Padun, auteur d’un doublé aussi montagneux qu’inattendu au Dauphiné, par exemple. Les haussements de sourcils quand Dylan Teuns (une étape) et Matej Mohoric (à deux reprises, dont une célébration avec un doigt devant la bouche à Libourne) s’imposent sur la Grande Boucle.

Ces dernières heures, alors que la saison cycliste referme son chapitre annuel, le dossier revient pourtant sur le devant de la scène. En cause, le quotidien Ouest France qui cite des « scientifiques strasbourgeois qui ont eu à analyser des prélèvements réalisés sur les cheveux des coureurs ». De la Tizanidine aurait été retrouvée sur les échantillons capillaires de trois d’entre eux, toujours selon le journal hexagonal, qui précise bien qu’aucune partie n’est nommément ciblée.