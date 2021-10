Tizanidine: l’équipe Bahrain Victorious dans la tourmente

D’abord, il y a les faits. Irréfutables. La formation Bahrain Victorious, dans laquelle évoluent notamment le Belge Dylan Teuns, le champion d’Europe Sonny Colbrelli ou le double vainqueur d’étape sur la Grande Bouche Matej Mohoric, a été perquisitionnée, avant la dix-huitième étape du dernier Tour de France, par une cinquante de gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp). Depuis, plus rien. Aucun commentaire officiel, d’un côté comme de l’autre.

Ces dernières heures, alors que la saison cycliste referme son chapitre annuel, le dossier revient pourtant sur le devant de la scène. En cause, le quotidien Ouest-France qui cite une étude menée par des scientifiques strasbourgeois, que « Le Soir » a pu consulter. « Lors d’une course cycliste internationale de trois semaines en France, une division spéciale de santé publique de la police a contrôlé toute une équipe, explique-t-elle. En plus du contrôle des chambres et des dispositifs et produits médicaux par la police, il a été demandé à un pathologiste médico-légal qualifié de prélever des cheveux de sept cyclistes. Entre autres substances, des tests de Tizanidine ont été spécifiquement demandés. Il s’agissait d’une demande ciblée du juge basée sur la suspicion, car de nombreuses boîtes de Tizanidine avaient été trouvées dans la chambre du médecin de l’équipe. Trois des sept échantillons prélevés sur des cyclistes se sont révélés positifs à la Tizanidine. » Les auteurs de l’étude ne nomment pas explicitement Bahrain Victorious, mais comme le rappelle Ouest-France, elle est la seule équipe à avoir été perquisitionnée sur la Grande Boucle.