Coronavirus: un rapport confirme que les non-vaccinés restent les plus à risque

Réclamé de longue date, un tout premier rapport sur le statut vaccinal des patients hospitalisés pour covid-19 a été réalisé par le Risk Assessment Group (RAG) et présenté ce vendredi par le commissaire corona Pedro Facon. Qui, d’emblée, a tenu à mettre ces chiffres en perspective : ils portent sur 1.000 hospitalisations observées au cours des deux dernières semaines. Un nombre ventilé ensuite par âge et par région, ce qui réduit encore la taille des groupes observés. « Et nous comparons deux groupes, vaccinés et non-vaccinés, qui ne sont pas parfaitement comparables avec une sociologie et des profils différents et des comportements à risque qui peuvent parfois être plus importants chez les vaccinés qui se sentent faussement totalement protégés », précise Pedro Facon. La récolte de données sur le statut vaccinal devra être menée sur une plus longue période et concerner plus de personnes pour en dégager une véritable tendance en Belgique. Ce premier rapport du RAG livre toutefois quelques observations intéressantes.