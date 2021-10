Bruxelles: Curieuzenair au rapport

Ce samedi, 3.000 panneaux s’effaceront des façades bruxelloises. La première phase de l’opération Curieuzenair est terminée. Voilà un mois que 3.000 Bruxellois(es) mesurent le dioxyde d’azote (NO2) dans l’air ambiant. Soit la plus grande collaboration jamais menée entre scientifiques et citoyens dans la capitale. Parmi les volontaires, le Roi Philippe (qui avait installé le panneau au domaine royal de Laeken), le Premier ministre Alexander De Croo (au 16 rue de la Loi), 83 écoles, 2.570 familles, 283 organisations et entreprises (dont l’Union Saint-Gilloise, les Musées royaux d’art et d’histoire au Cinquantenaire, Recyclart et la Commission européenne). Concrètement, tous ces volontaires doivent, ce 23 octobre, décrocher leur panneau et renvoyer les tubes aux organisateurs, selon une procédure stricte et précise, qui leur a été communiquée par mail.

Pour rappel, lorsque l’Université d’Anvers, l’ULB et le Bral ont lancé ce projet de science citoyenne via les colonnes du Soir, du Standaard et de Bruzz, partenaires de la campagne, 5.578 demandes de participation ont été enregistrées. Trois mille « candidatures » ont été retenues, réparties sur tout le territoire régional, maillé au plus serré. Il s’agissait aussi de diversifier les lieux : des panneaux ont été installés sur des axes à forte et faible densité de trafic, dans des zones plus résidentielles ou au contraire largement occupées par des immeubles de bureaux. Enfin, 64 panneaux de mesure ont été installés dans les parcs de Bruxelles et près des stations de mesures de référence de Bruxelles Environnement, afin de calibrer le dispositif.