EN PRATIQUE

La faillite. Lorsqu’une société n’est plus à même de payer ses dettes et d’obtenir du crédit, la procédure de faillite est mise en œuvre. La faillite est déclarée par le tribunal de commerce, soit à la demande d’un créancier, soit à la demande de l’entreprise, comme c’est le cas de la Sabena. Le but de la faillite est de permettre le paiement des créanciers, en vendant les actifs de l’entreprise. Actuellement, la Sabena se trouve en situation de concordat, prévue pour faire redécoller la compagnie après un plan de restructuration. La déclaration de faillite par le tribunal entraînera la révocation du concordat.